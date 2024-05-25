مقربة من خاتمي تكشف موعد حسم مشاركة الإصلاحيين في انتخابات رئاسة إيران

كشفت حميده زر آبادي القيادية في التيار الإصلاحي الإيراني والمقربة من زعيم الإصلاحيين الأسبق محمد خاتمي، السبت، أن قرار مشاركة جبهة الإصلاح في الانتخابات الرئاسية المبكرة سوف يحسم على الأرجح هذا الأسبوع.

وقالت آبادي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "سوف تتخذ جبهة الإصلاح قرارها بشأن المشاركة بالانتخابات الرئاسية من عدمها هذا الأسبوع، وذلك بعد اجتماع سيُعقد مع الرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، مساء الأحد".

وجبهة الإصلاحات الإيرانية، هي المجلس الأعلى للأحزاب الإصلاحية الإيرانية، الذي تشكل عام 2019 بعد حل المجلس التنسيقي لجبهة الإصلاحات.

وترأس هذه الجبهة في البداية بهزاد نبوي الذي حلت محله آذر منصوري العام الماضي.

وقد قاطعت هذه الجبهة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع مارس/آذار الماضي، لكنها سمحت لأي حزب بالمشاركة بشكل مستقل.

مشاركة معتمدة على سلوك الحكومة

ورأت أن "مشاركة جبهة الإصلاح تعتمد على سلوك الحكومة وكيفية التعامل مع الانتخابات الرئاسية المبكرة"، مشيرة إلى أن "البلاد تمر بأزمة ونأمل أن نرى المسار الصحيح للانتخابات في أقرب وقت ممكنا".

وأوضحت أن "هناك فجوة بين الشعب والحكومة، وقد لاحظنا ذلك في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة الأخير حيث كانت نسبة المشاركة متدنية".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة 41% وهي النسبة الأقل منذ انتصار الثورة عام 1979، فيما شككت بعض القوى الإصلاحية بهذه النسبة، مؤكدة أنها أقل مما أعلنت وزارة الداخلية، وكانت طهران هي الأقل مشاركة بنسبة 24%.