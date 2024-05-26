قيادي إصلاحي يكشف لـ"إرم نيوز" مرشح الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة الإيرانية

وكانت حميده زر آبادي القيادية في التيار الإصلاحي الإيراني والمقربة من محمد خاتمي، كشفت السبت، أن قرار مشاركة جبهة الإصلاح في الانتخابات الرئاسية المبكرة سوف يحسم على الأرجح هذا الأسبوع.

وقالت آبادي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "سوف تتخذ جبهة الإصلاح قرارها بشأن المشاركة بالانتخابات الرئاسية من عدمها هذا الأسبوع، وذلك بعد اجتماع سيُعقد مع الرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، مساء (اليوم) الأحد".

وجبهة الإصلاحات الإيرانية، هي المجلس الأعلى للأحزاب الإصلاحية الإيرانية، الذي تشكل عام 2019 بعد حل المجلس التنسيقي لجبهة الإصلاحات.

وترأس هذه الجبهة في البداية بهزاد نبوي الذي حلت محله آذر منصوري العام الماضي.

وقد قاطعت هذه الجبهة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع مارس/آذار الماضي، لكنها سمحت لأي حزب بالمشاركة بشكل مستقل.

وكانت السلطات الإيرانية حددت الانتخابات الرئاسية المبكرة في الـ28 من يونيو/حزيران المقبل وذلك بعد خلو منصب رئاسة الجمهورية على خلفية وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه جراء تحطم طائرتهم الرئاسية الأحد الماضي شمال غرب إيران.