وسط توقع روسي بفشلها.. زيلينسكي يدعو بايدن وشي لحضور "قمة السلام"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، نظيريه الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ، إلى حضور قمة من أجل السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا، في يونيو/حزيران، وتتوقع روسيا غير المدعوة إليها، فشلها.

وناشد زيلينسكي في مقطع مصوّر بايدن وشي "دعم قمة السلام بقيادتكما ومشاركتكما".

وتحدث زيلينسكي باللغة الإنجليزية في مقطع الفيديو، حيث بدا أمام أنقاض في خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية والتي استهدفتها، السبت، ضربة روسية.

وأعلنت نحو 70 دولة حتى الآن مشاركتها في القمة "معظمها على مستوى رؤساء الجمهورية أو الحكومة"، بحسب وزارة الخارجية السويسرية.

وستُعقد القمة في مجمع بورغنستوك الفندقي الفاخر، وسط سويسرا، يومي 15 و16 حزيران/يونيو.

ومن بين المشاركين: المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيراها الإسباني بيدرو سانشيز، والكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وحلفاء آخرون لكييف.

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن نصف الدول التي أكدت مشاركتها في القمة حتى الآن هي دول أوروبية.

كذلك وعدت الهند بالمشاركة.

وكرَّرت السلطات السويسرية، من جديد، تأكيدها أهمية مشاركة دول الجنوب.