3 وزراء خلال ساعة.. استقالات "بالجملة" من حكومة نتنياهو

بعد أقل من ساعة على استقالة الوزيرين في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، أعلن الوزير هيلي تروبر (من حزب غانتس) استقالته من حكومة نتنياهو.

وكان الوزيران في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت أعلنا استقالتيهما من حكومة الحرب الإسرائيلية.

وكان غانتس أعلن استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعياً إلى انتخابات مبكرة، وإلى تشكيل لجنة للتحقيق.

ووصف غانتس قرار الاستقالة بأنه "مؤلم"، قائلاً: "أترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".

وقال في مؤتمر صحفي: "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي.. وقد أخفقنا في الامتحان"، وطالب نتنياهو بانتخابات مبكرة، قائلاً: لا بد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية وطنية.

وبعيد تصريحات غانتس، أعلن الوزير آيزنكوت أيضاً استقالته من المجلس.

وإثر ذلك أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا دعا فيه غانتس إلى عدم "ترك الجبهة".

وكانت استقالة غانتس متوقعة منذ أن منح لرئيس الوزراء مهلة انتهت في الـ 8 من يونيو حزيران لوضع استراتيجية واضحة لما بعد الحرب.