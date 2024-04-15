مسؤول إيراني: على الدول الغربية أن تكون ممتنة لطهران

رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن على الدول الغربية أن تكون ممتنة لإيران على "ضبط النفس" الذي أظهرته خلال الأشهر الماضية عوضا عن "كيل الاتهامات بحقها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كنعاني بالعاصمة طهران، بعد يومين من إطلاق إيران مسيرات وصواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، ردا على استهداف تل أبيب لبعثتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال كنعاني: "خطوتنا ضد إسرائيل كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل (إسرائيل).

وأضاف: "لا نريد مزيدًا من التوتر في المنطقة، وخطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة نتيجة السلوك غير المسؤول للكيان الصهيوني والغرب".