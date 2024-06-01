نيويورك.. مؤيدون لفلسطين يلطخون واجهات متحف ويحتلون أجزاء منه (صور)

لطخ متظاهرون مؤيدون لفلسطين واجهات في متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية باللون الأحمر، مرددين شعارات مثل "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، فيما احتلوا أجزاء من المتحف، وعلقوا لافتات فوق مدخله.

وجرى اعتقال بعض الأشخاص، بحسب ما نقلت "رويترز"، لكن متحدثا باسم شرطة نيويورك قال إنه لن يكون لدى المسؤولين أي إحصاء دقيق قبل ساعات. وقالت إدارة المتحف إنه تم إغلاق المقر قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات.

ووقعت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى.

وقال متحدث باسم المتحف "لحقت أضرار (ببعض) الأعمال الفنية ... دخل المتظاهرون المبنى، وتعرض موظفو الأمن العام لدينا لمضايقات جسدية ولفظية".

وأضاف أنه "من منطلق الاهتمام بالمبنى ومجموعاتنا وموظفينا، تم اتخاذ القرار بإغلاق المبنى قبل ساعة من الموعد المحدد" وطُلب من الجمهور إخلاء المبنى بهدوء.