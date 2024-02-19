"بطاقات الدفع".. إجراء ألماني يقيد تعاملات اللاجئين

قررت السلطات الألمانية دفع الإعانات للاجئين وطالبي اللجوء من خلال بطاقات الدفع، ووقف التعامل بالأموال نقدا، في محاولة للتحكم في الإعانات المقدمة للاجئين في البلاد.

وستطلق ألمانيا بطاقات الدفع لطالبي اللجوء واللاجئين هذا الصيف، إذ لن يتم دفع الإعانات الاجتماعية نقدًا بعد الآن.

وتقول السلطات إن الهدف من هذه الخطوة هو منع تحويل الأموال إلى الخارج.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن الخطوة تأتي لثني المهاجرين بشكل غير شرعي وطالبي اللجوء عن القدوم إلى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن الممكن أن تصل هذه البطاقات هذا الصيف أو في خريف عام 2024.

وقررت ولايتان ألمانيتان فقط، هما "بافاريا وميكلنبورج"، و"بوميرانيا الغربية"، في شمال شرق البلاد، عدم اتباع هذه المبادرة حرفياً، مفضلتين طرقاً أخرى لدفع الإعانات.

من جانبه، قال أحد أعضاء البرلمان الإقليمي في تورينجن، لصحيفة ريوتلينجر جنرال أنزيجر المحلية، إنه "يمكن تشجيع بعض المهاجرين على البحث عن عمل وآخرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية".