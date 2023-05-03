أوغلو: اجتماع سوريا الرباعي قد يعقد في 10 مايو بموسكو

رجح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع سوريا الرباعي في العاشر من مايو/أيار الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وكان وزير الخارجية التركي أوغلو يتحدث خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "إن.تي.في".

من جهة أخرى، قال أوغلو إن بلاده وجهت تحذيرات لفرنسا عقب اعتداء أنصار تنظيم "بي كي كي" على رعاياها في مدينة مرسيليا.

وفي معرض تعليقه على تشييد يريفان نُصبا تذكاريا لمن وصفهم بـ "الإرهابيين"، أشار أوغلو إلى إغلاق مجال تركيا الجوي أمام الطائرات الأرمينية، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية.