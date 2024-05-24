ارتفاع عدد الحسابات المزيفة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية على "إكس"

ازدادت الحسابات المزيفة التي تنشر حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقًا لتقرير شركة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي الذي تمت مشاركته مع رويترز قبل صدوره يوم الجمعة.

ووجد محللون من شركة التكنولوجيا الإسرائيلية (سيابرا) التي تستخدم مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تسمى التعلم الآلي للتعرف على الحسابات المزيفة، أن 15% من حسابات "إكس" التي تشيد بالرئيس السابق دونالد ترامب وتنتقد الرئيس جو بايدن مزيفة.

كما وجد التقرير أن 7% من الحسابات التي تشيد ببايدن، الديمقراطي، وتنتقد ترامب، الجمهوري، مزيفة.

وتعتمد الدراسة على مراجعة المنشورات على المنصة، المعروفة سابقًا باسم تويتر على مدار شهرين بدءًا من الأول من مارس/ آذار.

وتضمنت المراجعة تحليل علامات التصنيف الشائعة وتحديد المشاعر من حيث ما إذا كانت المنشورات إيجابية أو سلبية أو محايدة.