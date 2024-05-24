ارتفاع عدد الحسابات المزيفة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية على "إكس"
ازدادت الحسابات المزيفة التي تنشر حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقًا لتقرير شركة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي الذي تمت مشاركته مع رويترز قبل صدوره يوم الجمعة.
ووجد محللون من شركة التكنولوجيا الإسرائيلية (سيابرا) التي تستخدم مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تسمى التعلم الآلي للتعرف على الحسابات المزيفة، أن 15% من حسابات "إكس" التي تشيد بالرئيس السابق دونالد ترامب وتنتقد الرئيس جو بايدن مزيفة.
كما وجد التقرير أن 7% من الحسابات التي تشيد ببايدن، الديمقراطي، وتنتقد ترامب، الجمهوري، مزيفة.
وتعتمد الدراسة على مراجعة المنشورات على المنصة، المعروفة سابقًا باسم تويتر على مدار شهرين بدءًا من الأول من مارس/ آذار.
وتضمنت المراجعة تحليل علامات التصنيف الشائعة وتحديد المشاعر من حيث ما إذا كانت المنشورات إيجابية أو سلبية أو محايدة.
ويظهر التحليل أن الحسابات المزيفة المكتشفة حديثًا زادت بما يصل إلى عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين..
يستشهد التقرير بـ 12391 ملفًا شخصيًا غير حقيقي مؤيد لترامب من أصل 94363 ملفًا شخصيًا و803 ملفات شخصية غير حقيقية مؤيدة لبايدن من إجمالي 10065 ملفًا شخصيًا.
ويراقب مسؤولو الانتخابات وخبراء المعلومات المضللة عبر الإنترنت مرة أخرى الروايات المضللة قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال سيابرا إن الحسابات المزيفة التي تشيد بترامب في هذه الدورة هي جزء من حملة منسقة للتأثير على الرأي العام والتأثير على المناقشات عبر الإنترنت. ولم يحدد التقرير هوية الأفراد أو الجماعات التي تقف وراء الحملة.
وأكدت أنها اتخذت هذا القرار بناءً على أدلة بما في ذلك استخدام علامات تصنيف متطابقة وحقيقة أن الحسابات المزيفة نشرت منشورات وتعليقات في نفس الوقت.
ووجد التقرير أن الحسابات المزيفة المؤيدة لترامب دفعت برسالتين رئيستين: "صوتوا لترامب” و”بايدن هو أسوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة على الإطلاق".
وأشار التقرير إلى أن الحسابات المزيفة التي تدعم بايدن ليست جزءًا من حملة منسقة، حيث لم يتم تحديد السمات المميزة لحملة منسقة – مثل نشر الحسابات المزيفة في نفس الوقت.