أورينبورغ الروسية تدعو إلى إجلاء جماعي بسبب الفيضانات

دعت السلطات الإقليمية في مدينة أورينبورغ الروسية إلى الإخلاء الفوري، الجمعة؛ بسبب الارتفاع السريع في مياه الفيضانات.

وأورينبورغ مدينة يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة، وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرقي موسكو.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤولون في أورينبورغ إنه "تم إجلاء أكثر من 13 ألف ساكن في جميع أنحاء المنطقة، أكثر من ربعهم أطفال".

ودعا رئيس بلدية أورينبورغ، سيرغي سالمين، السكان إلى "أخذ وثائقهم وأدويتهم وموادهم الأساسية والخروج من منازلهم.

بدورهم، قال عمال الطوارئ إن "منسوب المياه في نهر الأورال ارتفع أكثر من مترين"، الأمر الذي يُعدّ مستوى خطيرا. وتدفقت المياه على نوافذ المنازل المبنية من الطوب والخشب في المدينة، وجلست الكلاب الأليفة على أسطح المنازل.

من ناحيته، قال حاكم منطقة كورجان الإقليمية، فاديم شومكوف، عبر تطبيق "تلغرام"، إنه "تم إخلاء قرية كامينسكوي في المنطقة، صباح الجمعة، بعد أن ارتفع منسوب المياه هناك 1.4 متر خلال الليل".