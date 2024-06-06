"ثقل أوروبي".. ماذا يعني انضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد إسرائيل؟

أهمية كبرى

خبيرة القانون الدولي، الدكتورة ليلى نيكولا، قالت إن "انضمام مدريد إلى تلك القضية يكتسي أهمية كبرى". وأوضحت في تصريحات لموقع "الحرة" أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هي حكما أعضاء في محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1951 تفرض على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية أن يعمدوا إلى منع قيام أي دولة أخرى بممارسة أعمال الإبادة.

وأضافت أن "انضمام إسبانيا إلى تلك القضية يعني أنها متضررة من (أعمال الإبادة الجماعية) في غزة وأنها تسعى لمنعها، وهذا موقف قانوني قوي جدا".

وقالت إن "الدعم في تلك القضية كان يأتي في معظمه من دول الجنوب (العالم الثالث) ولكن مع انضمام إسبانيا وأيرلندا من العالم المتحضر فإن هذا يعطي ثقلا أكبر في هذه القضية الإنسانية".

وشددت على أن تلك الخطوة "تعكس ازدياد الوعي لدى الغرب بخطورة ما يحصل في قطاع غزة من انتهاكات إنسانية".