مالاوي.. الجيش يرجح تحطم طائرة نائب الرئيس

رجح الجيش في مالاوي اليوم الثلاثاء تحطم طائرة أقلت نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما في إحدى الغابات، رغم عدم العثور عليها بعد.

وذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري في بيان نقلته "رويترز"، أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.