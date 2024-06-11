مالاوي.. الجيش يرجح تحطم طائرة نائب الرئيس
رجح الجيش في مالاوي اليوم الثلاثاء تحطم طائرة أقلت نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما في إحدى الغابات، رغم عدم العثور عليها بعد.
وذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري في بيان نقلته "رويترز"، أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.
وفي وقت سابق، قال رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، إن الطائرة التي أقلّت نائبه ساولوس تشيليما واختفت تابعة للجيش، وغادرت العاصمة ليلونغوي الساعة 7:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، لكنها فشلت في الهبوط المقرر بعد 45 دقيقة في مطار مدينة Mzuzu الدولي داخل البلاد.
وفي حادثة شبيهة بتحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 19 مايو/ أيار الماضي، اختفت صباح أمس الاثنين، عن الرادار طائرة كانت تقل نائب رئيس دولة مالاوي و9 آخرين، بسبب سوء الأحوال الجوية.