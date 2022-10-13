أمريكا: الاتفاق النووي الإيراني "ليس محور تركيزنا الآن"

قالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 "ليس محور تركيزنا الآن".

جاء ذلك خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق النووي: "هذا ليس محور تركيزنا الآن".

وأضاف: "من الواضح جدا، والإيرانيون أوضحوا جيدا، أن هذا ليس اتفاقا كانوا مستعدين لإبرامه. الاتفاق لا يبدو وشيكا بالتأكيد".

وتابع: "لم نسمع شيئا في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وصلت إلى "طريق مسدود".

وقال المسؤول: "وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية".

وتريد إيران أن تسقط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تحقيقاتها المستمرة منذ سنوات بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.