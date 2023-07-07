لحشد الدعم.. زيلينسكي يصل إلى براغ قبل قمة حلف الأطلسي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة التشيكية براج اليوم الخميس في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمته في الأسبوع المقبل.

وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 يوليو تموز في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي حربها مع روسيا.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا تريد الانضمام بأسرع ما يمكن، فإن الدول الأعضاء بالحلف منقسمة في الرأي بشأن سرعة اتخاذ هذه الخطوة، حيث تشعر بعض الدول بالقلق إزاء تحركات تخشى من أنها قد تقرب الحلف من خوض حرب على أرض الواقع مع روسيا.

وقال مكتب بيتر بافل الرئيس التشيكي في بيان: "هدف زيارة الرئيس الأوكراني هو أن تكون تعبيرا عن التقدير للدعم الذي قدمته جمهورية التشيك إلى أوكرانيا منذ بداية العدوان الروسي والحصول على تطمينات مشتركة بأن هذا الدعم سيستمر".

وأضاف: "خلال الاجتماع، ينبغي للزعيمين تنسيق موقفيهما قبل قمة حلف الأطلسي في فيلنيوس حيث من المتوقع بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا ضمن أمور أخرى".