إعادة تشغيل جسر القرم بعد توقف "مؤقت"

قالت الشركة المشغلة لجسر القرم، إن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم بعد توقف قصير في وقت مبكر اليوم الأحد. وكانت حركة المرور توقفت مؤقتاً على الجسر، ولكن الشركة المشغلة لم تذكر سبب تعليق المرور في البيان المنشور على تطبيق تيليغرام.

وتوقفت حركة المرور على جسر القرم ليل الجمعة/ السبت أيضاً، بحسب رسالة نشرها مقر العمليات على "تلغرام"، وطُلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم على جسر القرم. وكشفت "الدفاع الروسية"، أن الزورق الأوكراني المسير تم اعتراضه وتدميره في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفه.

وكان جسر القرم هدفاً لهجمات أوكرانية متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جواً وبحراً في الشهور القليلة الماضية.