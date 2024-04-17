السلطات الإيرانية تحارب المحال التجارية بالحجاب

شنّت السلطات الأمنية الإيرانية، حملة واسعة شملت إغلاق العديد من المطاعم والمقاهي والمكتبات؛ بسبب دخول فتيات لا يرتدين الحجاب الذي تفرضه السلطات منذ عام 1979.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن "السلطات الأمنية قامت ضمن عمليات الإغلاق المتوالية للمقاهي والمطاعم، بإغلاق بيتزا (داوود)، الذي يعد أقدم مطعم بيتزا في طهران، بسبب عدم التزام الفتيات بالحجاب".

وتم إنشاء المطعم الذي يقع في شارع نوفل لوشاتو عام 1960، ومؤسس هذا المطعم هو داوود فرجيبور، المعروف بالعم داوود، المتوفى في 9 ديسمبر 2021. وانعكس خبر وفاته على نطاق واسع في الصحافة الإيرانية.