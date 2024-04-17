السلطات الإيرانية تحارب المحال التجارية بالحجاب
شنّت السلطات الأمنية الإيرانية، حملة واسعة شملت إغلاق العديد من المطاعم والمقاهي والمكتبات؛ بسبب دخول فتيات لا يرتدين الحجاب الذي تفرضه السلطات منذ عام 1979.
وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن "السلطات الأمنية قامت ضمن عمليات الإغلاق المتوالية للمقاهي والمطاعم، بإغلاق بيتزا (داوود)، الذي يعد أقدم مطعم بيتزا في طهران، بسبب عدم التزام الفتيات بالحجاب".
وتم إنشاء المطعم الذي يقع في شارع نوفل لوشاتو عام 1960، ومؤسس هذا المطعم هو داوود فرجيبور، المعروف بالعم داوود، المتوفى في 9 ديسمبر 2021. وانعكس خبر وفاته على نطاق واسع في الصحافة الإيرانية.
إغلاق مكتبة في سنندج
وفي سياق متصل، أغلقت السلطات الإيرانية مكتبة "جيرا" التابعة للناشطة في مجال حقوق المرأة "جينا مدرس غرجي" في مدينة سنندج غربى إيران، استمرارًا لموجة إغلاق النقابات والمراكز التجارية والثقافية والسياحية؛ بسبب "عدم الالتزام بالحجاب".
وقالت مدرس غرجي في حساب مستخدم المكتبة على إنستغرام، أثناء إعلانها عن هذا الخبر، إنها عندما ذهبت إلى مكتب المبنى، واجهت حشدًا كبيرًا من النقابات المختلفة التي تم إغلاقها بسبب الحجاب الإلزامي.
وأضافت "أن أغلب زوار هذه المكتبة كانوا من مجمع "بنتا" التجاري أكبر مجمع تجاري في سنندج. وأطلقت السلطات على هذا المجمع لقب "مركز فساد".
وواصلت انتقادها "للسياسات الخاطئة" فيما يتعلق بإغلاق المراكز التجارية والثقافية وكتبت: "في هذه الأيام التي تشهد تضخما حادا وارتفاع الأسعار وتباطؤ السوق، كيف يمكننا تحمل وتحليل هذا الضغط المزدوج؟!".
كما أغلقت الشرطة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد، مكتبة "شيرازه" التي تعد واحدة من أهم المكتبات في المحافظة.
إغلاق مطعم في كرمنشاه
وفي سياق متصل، أغلقت قوات الشرطة بأمر من السلطة القضائية في محافظة كرمنشاه غرب إيران، مطعم "كسرى" بسبب انتشار ظاهرة الحجاب، وعدم الالتزام بالقوانين من بينها الحجاب.
وقال الجنرال مهدي حاجيان قائد شرطة المحافظة: "منذ السبت الماضي تم إتباع خطة فرض الحجاب والعفة بشكل أكبر في جميع الممرات والأماكن العامة".
ولجأت الحكومة الإيرانية إلى أساليب مثل الغرامات ورفع الدعاوى القضائية، وإغلاق الشركات وحجز السيارات لإجبار النساء على الالتزام بالحجاب الإلزامي بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وفي الأشهر الماضية، نُشرت العديد من التقارير حول إغلاق الشركات في إيران، لكن الحكومة لم تعلن عن إحصاءات رسمية.
وفي ما يسمونه "النضال المدني اليومي"، تظهر مجموعة من النساء في الأماكن والمناسبات العامة غير مرتديات الحجاب.
كما انتشرت أمس، مع بدء ما يسمى بخطة "الحجاب والعفة"، العديد من التقارير والفيديوهات عن اعتقال نساء في مدن مختلفة بسبب حجابهن.