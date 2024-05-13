أرمينيا.. توقيف 151 شخصا احتجوا على نقل أراضٍ إلى أذربيجان

أوقفت الشرطة الأرمينية، اليوم، 151 متظاهرا حاولوا قطع محاور رئيسة في يريفان، احتجاجا على نقل أراض إلى أذربيجان. وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة، إن المتظاهرين كانوا يحاولون قطع محاور رئيسة في يريفان احتجاجا على نقل أراضٍ إلى أذربيجان، في إطار مباحثات السلام بين الجارتين لطيّ صفحة نزاع يعود إلى عقود.

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق توقيف 88 شخصا، مشيرة إلى أن هؤلاء أوقفوا على خلفية "رفضهم الامتثال" لأوامرها.