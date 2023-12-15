بوركينا فاسو تقتل مئات "المتشددين" في عملية أمنية كبيرة



أعلنت وسائل إعلام، الجمعة، مقتل مئات المتشددين في عملية أمنية كبيرة، بعد أيام من هجوم مسلحين على مدينة "بارابولي".

وأشار التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو إلى أن ثلاث كتائب من التدخل السريع وقوات كوماندوس من القوات الخاصة من الجيش نفذت، بإسناد جوي من الطيران، هجوما على مدينة بارابولي في منطقة جيبو.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحييد عدة مئات من الإرهابيين واسترجاع آليات مسروقة من الجيش وخزانات وقود مسروقة من مدنيين.

ومنذ عام 2015، أدى عدم الاستقرار في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى مقتل العديد من الأشخاص وتشريد الآلاف.

وكثف الجيش البوركينابي والقوات المساعدة له، متطوعو الدفاع عن الوطن، عملياتهم ضد الجماعات المسلحة في البلاد.

وفي 28 نوفمبر خلف هجوم مسلح في مدينة جيبو بمنطقة الساحل شمالي البلاد عدة ضحايا.

وقال وقتها مكتب الأمم المتحدة (أونوتشا) إن عدداً كبيراً من مقاتلي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو تشكيل موال لتنظيم القاعدة ينشط في منطقة الساحل، هاجموا قاعدة عسكرية ومنازل ومخيمات للنازحين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً وإصابة 42 آخرين.