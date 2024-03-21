روسيا تحذر الأوروبيين من استخدام أصولها المجمدة لتسليح أوكرانيا

وقال بيسكوف للصحفيين، "بطبيعة الحال، سنستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حاليا، والتي ستتاح في المستقبل".

وأضاف "وفيما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بالمثل، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة".