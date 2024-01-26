"تقييد" قانون الهجرة الفرنسي بعد رقابة دستورية

فرض المجلس الدستوري الفرنسي رقابة واسعة النطاق على قانون الهجرة، الذي تم إقراره بشكل صاخب قبل شهر، وفقًا لما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويُبطل قرار المجلس، الذي تنتظره الأغلبية الرئاسية والمعارضة، أكثر من ثلث القانون، بما في ذلك الأحكام التي تقيد لمّ شمل الأسرة والحصول على المزايا الاجتماعية لغير الأوروبيين.

وبينت أنه بينما يهدف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التنفيذ السريع، يرى المنتقدون أن العناصر الرئيسية التي تستهدف المزايا الاجتماعية تعكس تفضيلات اليمين المتطرف.

وأشاروا إلى أن الحكم الدستوري يمهد الطريق لمواصلة النقاش حول التوازن الدقيق بين مراقبة الهجرة والمبادئ الدستورية.