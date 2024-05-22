مشيعون في طهران يطاردون صحفيًّا ألمانيًّا.. ماذا فعل؟ (فيديو)

طارد مشيعون إيرانيون في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، مراسلًا ألمانيًّا، جاء إلى إيران لتغطية مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين قضوا بتحطم طائرة، الأحد الماضي، لتصويره شوارع خالية.

وأظهر مقطع فيديو تجمع عدد من المشيعين الإيرانيين وهم يتجمعون أمام فندق "إسبيناش" شمالي طهران بعدما طاردوا المراسل ذا الأصول الإيرانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ولم يكشف الإعلام الإيراني عن هوية المراسل الألماني لكنه قال إنه يعمل لصالح تلفزيون (BR)، وهي محطة إذاعية وتلفزيونية للخدمة العامة، مقرها في ميونيخ.

وعن أسباب ذلك، قال موقع "مشرق نيوز" المقرب من الجهاز الأمني للحرس الثوري، إن هذا الصحفي قام بتصوير شوارع طهران خالية. وزعم أنه لم يكن هناك أحد في تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه الذي قضوا الأحد الماضي جراء تحطم مروحية رئاسية شمالي غربي إيران.

ويظهر الفيديو المشيعون وهم يهتفون ضد إدارة فندق "إسبيناش" بالقول: "الموت للخونة بائعي الوطن"، فيما طالبوا هذا المراسل بإزالة الفيلم الذي قام بتصويره.