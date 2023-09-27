تشيكيا تقرر شراء 24 مقاتلة إف - 35 أمريكية الصنع

أعلنت جمهورية التشيك، الأربعاء، أنها ستشتري 24 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف - 35" بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار، على أن تستلمها كلها في 2035.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، للصحافيين: "ستكون أولى طائرات إف-35 جاهزة عام 2029، وسيبدأ طيارونا التدريب عليها في الولايات المتحدة".

وأضاف أن أولى هذه الطائرات الأسرع من الصوت ستصل إلى جمهورية التشيك عام 2031، وسيتسلم الجيش الطائرات الأربع والعشرين بحلول عام 2035.

وقالت وزيرة الدفاع يانا سيرنوتشوفا إن السعر الإجمالي للصفقة بلغ 150 مليار كرونة (6,5 مليار دولار)، موضحة: "سندفع حوالي 106 مليارات كرونة للطائرات والذخيرة وأجهزة المحاكاة والتدريب وغير ذلك بحلول عام 2034"، وسيغطي المبلغ المتبقي الوقود والبنية التحتية.

وابتداء من العام المقبل، تخطط الحكومة لإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك تماشياً مع تعهداتها في إطار حلف شمال الأطلسي.

وقال فيالا: "من أجل الدفاع عن بلادنا، من المهم تعزيز علاقاتنا مع حلفائنا في الناتو. بهذه الخطوة نقول لهم إننا نأخذ الدفاع عن بلادنا على محمل الجد، وإنهم يستطيعون أن يعتمدوا علينا".