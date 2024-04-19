الأمم المتحدة تحذّر من "دائرة انتقام خطيرة" في الشرق الأوسط

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى التوقف عما سمته "دائرة الانتقام الخطيرة" في الشرق الأوسط؛ بعد التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان إن الأمين العام يعتبر أنّ "الوقت قد حان لوقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط".

وأضاف دوجاريك: "يستنكر الأمين العام أي عمل انتقامي ويناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي إلى عواقب مدمّرة على المنطقة وخارجها"، وفق تعبيره.

وجاءت التحذيرات الأممية بعد ساعات من انفجارات شهدتها مدينة أصفهان الإيرانية، قالت تقارير أمريكية إنها ناجمة عن هجوم إسرائيلي، فيما لزمت تل أبيب الصمت حيال العملية.