الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة الغابون في جميع أنشطته

قالت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على موقع إكس، المعروف سابقا بتويتر، إن الاتحاد قرر اليوم الخميس تعليق مشاركة الغابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد.

وكان قد أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محاولة الانقلاب في البلاد، كوسيلة لحل أزمتها الحالية.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي، مساء أمس الأربعاء، نوه «فقيه» إلى أن الانقلاب في الغابون يشكل انتهاكًا صارخًا لقانون وسياسة الاتحاد الأفريقي.

ودعا الجيش الغابوني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأفراد عائلته، وكذلك أعضاء حكومته.