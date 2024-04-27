وزير دفاع أمريكا يحذر إيران من "الثقة المفرطة"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "طهران تشعر بـ(الثقة المفرطة) ولا ينبغي لها ذلك، خاصة بعد أن ثبت أن قدراتها ليست بعيدة المدى كما كانوا يعتقدون، بينما أظهرت إسرائيل أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".