رويترز: فرنسا وإيطاليا تقتربان من اتفاق لإمداد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي

قال مصدران دبلوماسيان يوم الخميس، إن فرنسا وإيطاليا تقتربان من وضع اللمسات النهائية على التفاصيل الفنية لإمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي "سامب/تي"، إلا أن موعد صدور القرار النهائي ليس معروفا بعد.

وأطلقت روسيا وابلا من الصواريخ، على أوكرانيا، يوم الخميس، مما أودى بحياة شخص واحد على الأقل، وذلك غداة حصول كييف على وعود غربية بإرسال عشرات الدبابات الحديثة لمساعدتها في محاولة صد الهجوم الروسي.