روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق

قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا (أوكرنرغو) إن هجوم روسيا اليوم السبت بصواريخ وطائرات مسيرة دمر منشآت للطاقة في خمس مناطق في أنحاء البلاد.

وكشف قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 35 من 53 صاروخا و46 من 47 طائرة مسيرة روسية، وفقا لوكالة رويترز.

يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الروسي سيطرته على 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام 2024، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، الجمعة.

وقال بيلوسوف: إن "التقدم يتحقق في كل الاتجاهات التكتيكية، بالإجمال، وقعت 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي خلال هذا العام"، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

كما أرغمت روسيا القوات الأوكرانية على التراجع مسافة 8 إلى 9 كيلومترات داخل منطقة خاركيف (شمال شرق) إثر هجوم بري مفاجئ عبر الحدود في 10 أيار/ مايو، بحسب بيلوسوف.