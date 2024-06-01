روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق
قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا (أوكرنرغو) إن هجوم روسيا اليوم السبت بصواريخ وطائرات مسيرة دمر منشآت للطاقة في خمس مناطق في أنحاء البلاد.
وكشف قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 35 من 53 صاروخا و46 من 47 طائرة مسيرة روسية، وفقا لوكالة رويترز.
يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الروسي سيطرته على 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام 2024، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، الجمعة.
وقال بيلوسوف: إن "التقدم يتحقق في كل الاتجاهات التكتيكية، بالإجمال، وقعت 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي خلال هذا العام"، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.
كما أرغمت روسيا القوات الأوكرانية على التراجع مسافة 8 إلى 9 كيلومترات داخل منطقة خاركيف (شمال شرق) إثر هجوم بري مفاجئ عبر الحدود في 10 أيار/ مايو، بحسب بيلوسوف.
في سياق متصل، رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الجمعة تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية داخل روسيا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في براغ، إن التحالف العسكري سمع مثل هذه التحذيرات مرارا من قبل وإن الدفاع عن النفس ليس تصعيدا.
وأضاف للصحفيين "هذا ليس جديدا. هذا ما يحدث كل مرة تقدم فيها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي دعما لأوكرانيا، والرئيس فلاديمير بوتين يهددنا فقط للتراجع عما نفعله".
وتابع "أما بالنسبة للتصعيد، فروسيا أججت التوترات بغزوها بلدا آخر".
وحذر بوتين الثلاثاء دول حلف شمال الأطلسي من السماح لأوكرانيا بإطلاق أسلحتها على روسيا، وأثار مجددا خطر اندلاع حرب نووية بعدما رفع العديد من الحلفاء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المقدمة لكييف.
وفي تغيير ملحوظ في السياسة الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في براغ إن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا تهاجم مدينة خاركيف الأوكرانية.