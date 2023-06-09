اعتراف أمريكي بتكبّد كييف "خسائر كبيرة" في هجماتها المضادة

وكانت موسكو قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن كييف بدأت هجومها المضاد المرتقب منذ فترة طويلة، شرق وجنوب أوكرانيا، مبينة أنها صدّت جميع الهجمات ودمّرت عددًا كبيرًا من دبابات ليوبارد ومدرعات أمريكية وقتلت مئات الجنود.

لكن كييف تنفي هذه الأنباء وتقول إن هجومها المضاد لم يبدأ بعد، ولم تشر إلى خسائرها على الجبهة.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية مساء أمس الخميس، عن المسؤولين قولهما، إن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر في المعدات الثقيلة والجنود.

وبيّنا أن القوات الأوكرانية واجهت مقاومة أكبر من المتوقع من نظيرتها الروسية في محاولتها الأولى لاختراق الخطوط الروسية في شرق البلاد في الأيام الماضية".

ووصف أحد المسؤولين الأمريكيين الخسائر التي تشمل مركبات الأفراد المدرعة "MRAP" التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا مؤخرًا أنها "كبيرة".

وأفاد التقرير أن "القوات الأوكرانية تمكّنت من اختراق بعض خطوط القوات الروسية في الشرق حول باخموت"، موضحًا أن "عناصر الجيش الروسي المسلحين بالصواريخ المضادة للدبابات والقنابل اليدوية وقذائف الهاون أبدوا مقاومة شديدة".