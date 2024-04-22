مقتل 6 جنود نيجيريين في كمين لمسلحين

قُتل ستة جنود نيجيريين في كمين برصاص مسلحين أثناء قيامهم بدورية في ولاية "نيجر" شمالي البلاد يوم الجمعة، بحسب ما أعلنه الجيش النيجيري.

وذكرت "رويترز"، اليوم الاثنين، أنه بعيدًا عن قتال المتشددين في شمال شرقي البلاد، جرى استدعاء الجيش النيجيري للتصدي للتهديد في المناطق الشمالية والوسطى الذي تفرضه العصابات الإجرامية التي تقتل وتخطف قرويين وتلاميذ مدارس.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري، الميجور جنرال أونيما نواتشوكو، في بيان في وقت متأخر، الأحد، إن قوات الفرقة الأولى كانت في دورية قتالية في قرية كاراجا في منطقة تابعة لإدارة شيرورو المحلية بولاية "نيجر" عندما سقطت في كمين.

وتهاجم عصابات مسلحة، معروفة محليًّا باسم قطاع الطرق، القرى وأفراد الأمن.

وقال نواتشوكو إن القوات تلاحق المسلحين الذين فروا بعد مقتل أعضاء آخرين في العصابة على أيدي جنود والاستيلاء على معداتهم.