بين التسوية والصراع.. ما سيناريوهات أزمة الإصلاح القضائي في إسرائيل؟

ويقول التقرير إنه "على الرغم من ذلك، فإن السيناريو المحتمل هو أن القضاء لن يتدخل، فهذه قوانين تخص المحكمة العليا بشكل مباشر، لكن لن يواجه القضاة في بعض الأحيان مشكلة في التدخل في العملية التشريعية للكنيست، ومن المحتمل أن تكون هذه هي الحال في هذا الوضع أيضًا".

وحسب الكاتب والمحلل السياسي في الصحيفة، ماتي توكبيلد، فإن الفرق بين تدخّل المحكمة العليا في قوانين أخرى، وتدخّلها في قوانين الإصلاح القضائي، هو أن تدخّل المحكمة هذه المرة يمكن أن يسبب أزمة دستورية".

وأوضح توكبيلد بالقول: "سيحدث هذا، على سبيل المثال، إذا تم استخدام سبب المعقولية، على الرغم من الموافقة على القوانين، أو إذا ناقشت المحكمة العليا القوانين الأساسية، وقد يؤدي هذا الموقف إلى عصيان السلطة التشريعية أو التنفيذية لأمر المحكمة العليا".

وأضاف: "يمكن أن يحدث موقف خطير إذا أمرت الحكومة الجيش أو الشرطة بتنفيذ مهمة معينة، بينما أمرت المحكمة العليا بخلاف ذلك".

وتابع أنه "على الرغم من أن هذا السيناريو المتطرف من شأنه أن يزرع الفوضى بين سلطات الدولة، فإن فرص تحقيقه ليست منخفضة كما يظن الكثيرون".

تأخير العملية التشريعية

ويرى توكبيلد أن "الاحتمال الآخر هو أنه بعد الموافقة على القوانين الأولى في القراءة الأولى، سيتوقف الطرفان عن العملية التشريعية لبعض الوقت لاستنفاد إمكانية المفاوضات".

وبحسب التقرير، يرغب العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي داخل الكنيست _على الرغم من الأغلبية التي تحت تصرفهم_ في إجراء مفاوضات بين الأطراف والاتفاق على مخطط تشريعي.

ويشير التقرير إلى أن ذلك "قد لا يؤدي إلى اتفاقيات، ولكنه سيقلل من التوترات في الأسابيع القليلة الماضية".