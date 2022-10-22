إيران: تأييد مسؤول روسي للعقوبات على طهران ليس له منطق دبلوماسي

رد عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، على تصريحات مسؤول روسي قال فيها إن موسكو تعتبر تشديد العقوبات على طهران بشرى سارة لها وتعود بالفائدة على روسيا.

وقال النائب مشكيني في حديثه لموقع "انتخاب" الإيراني إن "هذه التصريحات لا تضرنا، لكن التعبير عنها وإعلانها من قبل الروس ليس له منطق دبلوماسي"، مضيفًا: "العالم ليس أمريكا أو الدول الغربية فقط، ويستثمر الروس أيضًا في أي بلد يجدون فيه منطقة خالية".

وأوضح النائب الإيراني: "نرحب باستثمار كل الدول في إيران، حتى الأوروبيين والغربيين".

كما قال مشكيني عن الاستثمار الروسي في إيران: "الروس يعرفون الأمريكيين جيدًا، والغربيون بطبيعتهم لديهم مشكلة مع الجمهورية الإسلامية، أي ما دامت الجمهورية الإسلامية تحافظ على خطابها ومبادئها وطبيعتها، فإن أمريكا ستواجهنا وتزيد من مشاكلنا، وإذا كان استنتاج الغربيين أن الحصار يضعفنا، فإنهم سيواصلون الحصار ويزيدونه شدة، كما أن أمريكا عدو ولا يتوقع من العدو سوى الأمور السيئة".

وكان كونستانتين سيمونوف، المدير العام لصندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، قال إن تشديد العقوبات على إيران يعد بشرى سارة للكرملين.

وأوضح سيمونوف في برنامج "روسيا 1" التلفزيوني: "نشهد انضمام المزيد من الدول للعقوبات المفروضة على إيران، وعلى الرغم من حقيقة أن العلاقات الإيرانية الأمريكية كانت دائمًا معقدة وصعبة، إلا أننا نرى أن إيران قد اتخذت خيارًا سياسيًا جادًا أدى إلى فرض عقوبات".

وقال كونستانتين سيمينوف: "ستبقى إيران تحت العقوبات وستزداد العقوبات، وبصراحة هذه أخبار جيدة لنا (روسيا) "، مؤكداً أن موسكو استلمت طائرات مسيرة من إيران لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

وأشار سيمينوف إلى فوائد العقوبات الغربية ضد إيران بالنسبة لروسيا، وقال: "في المستقبل سيتعين علينا إقامة تعاون اقتصادي ثنائي مع إيران، ولدينا خطط استثمارية طموحة في إيران تشمل مشاريع نفط وغاز إيرانية بقيمة 40 مليار دولار".

