إبراهيم رئيسي أول رئيس إيراني يدفن في أقدس مرقد للشيعة (صور)

يحظى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، الواقع في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة، بقدسية وخصوصية كبيرة لدى أتباع الطائفة الشيعية في العالم.

فالمرقد له خصوصية كما ورد في الموروث الشيعي، بل إن زيارة الإمام الرضا، لها من الفضل أكثر من زيارة الإمام الحسين بن علي المدفون في كربلاء.

وجاء في الكتب الشيعية رواية عن الإمام محمد الجواد، المدفون في مدينة الكاظمية العراقية، قوله: "زيارة أبي الرضا أفضل، وذلك أنّ أبا عبد الله الحسين يزوره كلّ الناس، وأبي لا يزوره إلاّ الخواص من الشيعة".

بمثل هذه الرواية وغيرها من الروايات والأحاديث المروية لدى الشيعة، تشكل مدينة مشهد ومرقد الإمام الرضا خصوصية وعلاقة عميقة بين الشيعة وهذا المرقد.

ودُفن في الأروقة داخل ضريح الإمام عدد من رجال الدين والعرفاء والمتصوفة مثل الشيخ البهائي، والشيخ الحر العاملي، والعلامة الطبرسي، والمتصوف الشيخ حسن علي النخودكي، والعلامة الجعفري، وآية الله كوهستاني.