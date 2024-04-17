مسؤولون أمريكيون: واشنطن استخدمت سلاحا جديدا لصد الهجوم الإيراني

كشف مسؤولون أمريكيون أن السفن البحرية الأمريكية استخدمت للمرة الأولى نظام الدفاع الجوي " SM-3"، لاعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل أخيرا.

وذكر موقع "بزنس إنسايدر" نقلا عن وزير البحرية كارلوس ديل تورو قوله إن القوات الأمريكية أطلقت، ولأول مرة قتاليًّا، الصاروخ القياسي 3، أو "SM-3"، لاعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية في الهجوم الذي شمل إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيّرة من إيران وميليشياتها.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، إن مدمرتين، "يو إس إس أرلي بيرك" و "يو إس إس كارني"، تعملان في شرق البحر الأبيض المتوسط اشتبكتا ودمرتا ما لا يقل عن أربعة صواريخ باليستية إيرانية.

وذكرت "USNI News" أن السفينتين أطلقتا للمرة الأولى ما بين أربع إلى سبع صواريخ من طراز "SM-3" لاعتراض الصواريخ، نقلاً عن مسؤولين دفاعيين لم تذكر أسماءهم.

ويبدو أن تعليقات ديل تورو هي أول اعتراف علني للبحرية باستخدام هذا النوع الجديد من الصواريخ الاعتراضية.