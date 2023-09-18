رغم خطورة المسار.. رقم قياسي جديد بالمهاجرين بين الأمريكيتين

حطّمت أعداد المهاجرين عبر غابة "دارين غاب" الرابطة بين قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، أرقاما قياسية العام الحالي، بحسب بيانات رسمية.

وتعتبر غابات "دارين غاب" في بنما، مسارا محفوفا بالمخاطر يربط بين الأمريكيتين.

وبحسب صحيفة "إلكولومبيانو" الكولومبية، عبر ما يقرب من 352 ألف شخص منطقة غابة "دارين غاب" الحدودية في بنما، منذ بداية العام حتى 8 أيلول/سبتمبر.

وبذلك تجاوزت أعداد المهاجرين الرقم القياسي البالغ حوالي 250 ألف شخص، المسجل طوال العام 2022.

وقال جوزيبي لوبريتي رئيس المركز الإداري للمنظمة الدولية للهجرة في بنما، إن "الهجرة ازدادت بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19، والأحداث المناخية المتطرفة الأخيرة والسياسة غير المستقرة السائدة في بلدان المهاجرين الأصلية".

وأوضح لوبريتي أن "الأغلبية من المهاجرين تأتي من فنزويلا والإكوادور وهايتي وكولومبيا ومن خارج المنطقة، من دول مثل الصين أو الهند أو الكاميرون".

وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر من 400 ألف شخص سيهاجرون هذا العام، الأمر الذي دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى الدعوة إلى مزيد من التعاون الإقليمي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تم توثيق 141 حالة وفاة بين المهاجرين في منطقة "دارين غاب" الحدودية العام الماضي، ما دفع بنما وكولومبيا إلى وضع تدابير جديدة.

وأعلنت بنما عن إجراء جديد لوقف الزيادة في عبور المهاجرين، يتمثل بزيادة المتطلبات المالية عند نقاط التفتيش الخاصة بها.

وبدأت السلطات الآن بالطلب من أولئك الذين يرغبون في البقاء لمدة 90 يومًا، في بنما، إثبات أن لديهم ما لا يقل عن 1000 دولار أمريكي من الأموال المتاحة، بدلًا من 500 دولار المطلوبة سابقًا.