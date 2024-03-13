"الرجل الضائع".. كيف هرب ترامب من التجنيد؟

ما إن تطلع على سير حياة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ ولادته وحتى سطوع نجمه، ترى قدر ما حوت من متناقضات وحظوظ غريبة.

الرئيس الذي عُرف عنه حربه الجسورة ضد الهجرة، ولد في الرابع عشر من يونيو 1946، من أم اسكتلندية هاجرت للولايات المتحدة في العام 1930، ومن أب هاجر مع عائلته من ألمانيا.

طفل لمهاجرين شقا طريقهما واغتنما الفرصة في أرض الأحلام، فكان والد ترامب فريد ترامب مالكا لشركة عقارات، تستهدف طبقة البيض من العائلات متوسطة الدخل في بروكلين وستاتن آيلاند وكوينز، وربى أبناءه الذكور، فريد جونيور ودونالد وروبرت، للعمل معه ومساعدته.

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