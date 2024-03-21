استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء الأيرلندي

أعلن ليو فارادكار، الأربعاء، تنحّيه عن رئاسة الوزراء في أيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك بأسباب "شخصية وسياسية".

ورأى محللون، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل عشرة أسابيع فقط من الانتخابات الأوروبية والمحلية، أشبه بـ"زلزال سياسي".

ويتعين على أيرلندا أيضا إجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام.

وقال نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، زعيم حزب فيانا فايل المشارك في الائتلاف، إن إعلان فارادكار الاستقالة "لم يكن متوقعا"، لكنه أضاف أنه يتوقع أن تستمر الحكومة في تصريف أعمالها لكامل ولايتها.

وذكر فارداكار بتأثر للصحفيين في دبلن: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".