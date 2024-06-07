"بعكس توقعات الجمهوريين".. إدانة ترامب أفادت بايدن
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، إن استطلاعات جديدة للرأي شككت بما ذهب إليه جمهوريون بأن إدانة الرئيس السابق مؤخرًا ستضر بمكانة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب الصحيفة، يبدو أن عددًا صغيرًا ولكن حاسمًا من الأمريكيين في الكتل الانتخابية الرئيسة يتجهون نحو بايدن في أعقاب الحكم.
ونقلت عن تحليل لما يقرب من 2000 مقابلة مع الناخبين الذين شاركوا سابقًا في استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز / كلية سيينا، بعد صدور الحكم ضد ترامب، أن ميزة الأخير على بايدن تقلصت من ثلاث نقاط إلى نقطة واحدة.
وأضافت: "يبدو هذا التحول ضئيلا، ولكنه قد يكون حاسما في انتخابات رئاسية متقاربة، كما هو متوقع في انتخابات هذا العام".
وأشارت إلى أنه في عام 2020، حال 44 ألف صوت فقط في ثلاث ولايات متأرجحة دون التعادل في المجمع الانتخابي.
وبحسب التحليل، "كان الناخبون المنعزلون ذوو الميول الديمقراطية وأولئك الذين يكرهون كلًا من ترامب وبايدن أكثر احتمالًا للقول إن الحكم جعلهم يعيدون النظر في خياراتهم في الانتخابات".
وقد لعبت هاتان المجموعتان التصويتيتان دورًا مهمًا في تعزيز أداء ترامب في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.
ومن بين أولئك الذين صوتوا لصالح بايدن في عام 2020 وأشاروا سابقًا إلى أنهم سيدعمون ترامب هذا العام، قال ربعهم تقريبًا إنهم سيدعمون الآن الرئيس الحالي.
ويُنظر إلى الناخبين الذين لا يحبون كلا المرشحين، أو ما يسمى بـ "الكارهين المزدوجين"، على أنهم مؤثرون بشكل خاص هذا العام.
وأظهر تحليل "نيويورك تايمز" أن ترامب خسر أكثر من خمس دعمه قبل الحكم بين هؤلاء الناخبين.
وعلى الرغم من أن الاستطلاع أظهر تأخر بايدن في جورجيا، فقد وجد الاستطلاع أيضًا أن 50% من الناخبين في الولاية التي تمثل ساحة المعركة وافقوا على الحكم في قضية مانهاتن، مما يسلط الضوء على المشاعر المختلطة التي أثارتها إدانة ترامب.
ومع بقاء خمسة أشهر حتى يوم الانتخابات، لا يزال لدى الناخبين الوقت الكافي للتفكير ــ وإعادة النظر ــ في أفكارهم بشأن إدانة ترامب، وفق "الغارديان".
ووجدت هيئة المحلفين الأسبوع الماضي ترامب، مذنبًا بالتهم الـ34 الموجهة إليه بتزوير مستندات محاسبية في المراحل الأخيرة من حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016، للتستر على شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة أقامها معها قبل ذلك بنحو 10 أعوام.