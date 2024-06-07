"بعكس توقعات الجمهوريين".. إدانة ترامب أفادت بايدن

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، إن استطلاعات جديدة للرأي شككت بما ذهب إليه جمهوريون بأن إدانة الرئيس السابق مؤخرًا ستضر بمكانة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن عددًا صغيرًا ولكن حاسمًا من الأمريكيين في الكتل الانتخابية الرئيسة يتجهون نحو بايدن في أعقاب الحكم.

ونقلت عن تحليل لما يقرب من 2000 مقابلة مع الناخبين الذين شاركوا سابقًا في استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز / كلية سيينا، بعد صدور الحكم ضد ترامب، أن ميزة الأخير على بايدن تقلصت من ثلاث نقاط إلى نقطة واحدة.

وأضافت: "يبدو هذا التحول ضئيلا، ولكنه قد يكون حاسما في انتخابات رئاسية متقاربة، كما هو متوقع في انتخابات هذا العام".