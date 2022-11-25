تقرير: أعضاء بارزون بـ"الليكود" يهددون بالانفصال عن كتلة نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي

وأوضحت الصحيفة أن "تهديدات الأعضاء البارزين في الليكود تمثل صداعاً لنتنياهو في مفاوضاته مع شركائه بالائتلاف الحكومي المقبل"، لافتةً إلى أن "الأعضاء الأربعة شكلوا ما يمكن اعتباره كتلة داخل الليكود ضد زعيم الحزب".

وأضاف التقرير: "يمكن أن يشكل الأعضاء الأربعة مشكلة خطيرة لكتلة نتنياهو فيما يتعلق بالتصويت بالكنيست وتمرير القوانين"، في إشارة إلى أن انفصالهم عن الليكود بالكنيست يمكن أن يؤدي إلى تعادل مع كتلة اليسار.

ووفق التقرير العبري، فإن "ديفيد بيتان التقى نتنياهو مؤخراً وأبلغه بإمكانية الانفصال عن كتلة اليمين في الكنيست"، مشيراً إلى أن الليكود قد يجد نفسه في مأزق حال أصبح عدد أعضاء كتلة اليمين بالكنيست 60 عضواً.

وأشار التقرير إلى أن "بيتان يحاول استقطاب أعضاء آخرين بالليكود لمجموعته، أبرزهم عضو الكنيست نسيم فاتوري، الذي أكد في لقاءات صحفية أنه رفض الانضمام للتمرد الذي يقوده صديقه ديفيد بيتان داخل الليكود".

وشددت "يسرائيل هيوم" العبرية في تقريرها على أن "التقديرات في الليكود تشير إلى أن مجموعة بيتان تبذل جهداً من أجل الحصول على منصب كبير ليسرائيل كاتس، خاصة وأن بيتان لا يمكنه العمل كوزير، كما أن دودي أمسالم أكد أنه إذا لم يكن وزيراً للعدل سيكون بمثابة عضو عادي بالكنيست".