تركيا.. المؤبد لسوريّة بتهمة الضلوع في تفجير بإسطنبول

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤبد على السورية أحلام البشير فيما يتعلق بتفجير في 2022 قتل ستة في شارع التسوق الرئيس في إسطنبول، وفق وسائل إعلام محلية.

وأسفر الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر 2022 عن مقتل ستة أتراك وإصابة نحو 100 شخص في الشارع المزدحم بالمتسوقين والسياح.

وقالت وكالة "دمير أورين"، إن المحكمة أصدرت في المجمل سبعة أحكام بالسجن المؤبد على أحلام، التي سبق وأن قالت الشرطة إنها التي زرعت القنبلة.

ولم تتضح بعد الأحكام الصادرة بحق 35 متهما آخرين في القضية.

واتهمت تركيا المسلحين الأكراد بالمسؤولية عن الانفجار، قائلة إن الأمر بشن الهجوم على شارع الاستقلال صدر في كوباني في شمالي سوريا، حيث نفذت القوات التركية عمليات ضد جماعة من المسلحين الأكراد السوريين خلال السنوات القليلة الماضية.

ونفت تلك الجماعة وحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حملة تمرد منذ عقود ضد الدولة التركية، ضلوعهما في الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.