كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تخطط لهجمات "إرهابية" ضد سفاراتنا

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بالتخطيط لهجمات "إرهابية" ضد سفارات سيول ومواطنيها في الخارج.

وبحسب "فرانس برس"، فإن ذلك دفع كوريا الجنوبية إلى رفع مستوى تأهب بعثاتها الدبلوماسية في خمس دول.

وأكد جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي، الجمعة، "رصد مؤشرات عدة على أن كوريا الشمالية تخطط لهجمات إرهابية ضد موظفي سفاراتنا أو مواطنينا في عدة دول"، ذاكرًا الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وقال في بيان إن "كوريا الشمالية أرسلت عناصر إلى هذه الدول لتعزيز مراقبة السفارات الكورية الجنوبية، وتقوم أيضًا بتحركات محددة مثل البحث عن مواطنين كوريين جنوبيين قد يصبحون هدفًا إرهابيًّا محتملًا".

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس، أنها رفعت مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب في سفاراتها في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفي قنصلياتها في شنيانغ في شمال شرقي الصين، وفي فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا. ولدى بيونغ يانغ أيضًا بعثات دبلوماسية في هذه الأماكن الخمسة.

واعتبر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أنّ هذه التهديدات مرتبطة بموجة من انشقاقات مغتربين كوريين شماليين علقوا في الخارج خلال جائحة كوفيد-19، ويسعون بأي وسيلة إلى تجنب العودة بعدما أعادت بيونغ يانغ فتح حدودها حاليًّا.

ويعد الانشقاق جريمة خطرة في كوريا الشمالية، ويواجه مَن يحاولون الانشقاق عقوبات شديدة مع عائلاتهم الموجودة في بلادها، كما يمكن أن يُعاقب أشخاص مرتبطون بشكل غير مباشر بالفرد المنشق.