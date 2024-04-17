كيف سيتعامل بايدن مع إيران قبيل الانتخابات الرئاسية؟

شكل الهجوم الإيراني واحتمالية رد إسرائيل عليه، مشكلة جديدة تضاف إلى سلسلة من الأزمات التي تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقال محللون لـ"إرم نيوز" إن الهجوم الإيراني شكل ضربة جديدة لدعوات الرئيس الديمقراطي بايدن المتكررة إلى عدم توسيع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، وتفتح بابًا جديدًا أمام غريمه الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة إضعاف فرصة عودته إلى البيت الأبيض.

بايدن ونتنياهو.. تأجيل الخلافات

وشهدت الفترة الأخيرة خلافات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب إدارة الحرب في قطاع غزة، إلا أن هذه الخلافات وضِعت جانبًا بعد التصعيد ما بين تل أبيب وطهران، بحسب المحلل السياسي عامر ملحم.

وقال ملحم لـ"إرم نيوز" إن "الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًّا ضد إيران لمصلحة إسرائيل، لكن بايدن سيلجأ إلى تقديم المساعدة لتل أبيب إما عن طريق الدفاع مثلما حصل عند اعتراض الهجوم الأخير، وإما تقديم أسلحة هجومية ودفاعية وأموال".