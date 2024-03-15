مصادر لـ"إرم نيوز": قصف أوكراني يوقف التصويت في بيلغورود الروسية

أفادت مصادر مطلعة في لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، أن عملية التصويت في بعض مراكز اقتراع المقاطعة "توقفت" جراء إخلائها من الناخبين نتيجة قصف أوكراني.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إنه "تم إخلاء بعض مراكز الاقتراع، وجرى نقل الناخبين إلى الملاجئ نتيجة سماع دوي صفارات الإنذار إثر تهديد صاروخي".

وأشارت المصادر إلى أنه "سُمعت بعض الأصوات في سماء المقاطعة"، مرجحة أن تكون " ناجمة عن عمل وسائل الدفاع الجوي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 7 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.