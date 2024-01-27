بعد إقصاء مرشحة رئاسية.. أمريكا تراجع سياسة العقوبات على فنزويلا

تعتزم الولايات المتحدة مراجعة سياسة العقوبات على فنزويلا؛ بعد أن أيدت محكمة عليا هناك حظراً يمنع المرشحة الرئاسية ماريا كورينا ماتشادو من تولي المنصب.

ويعني الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا في فنزويلا، الجمعة، أن ماتشادو (56 عاما) لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تراجع الولايات المتحدة حالياً سياستها المتعلقة بعقوبات فنزويلا".

وأضاف أن ذلك يأتي "استناداً إلى هذا التطور والاستهداف السياسي في الآونة الأخيرة لمرشحي المعارضة الديمقراطيين والمجتمع المدني".

ووصف ميلر الحكم بأنه "قرار مقلق للغاية" ويتعارض مع الالتزامات التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو للسماح لجميع الأحزاب باختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية.