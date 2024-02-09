روسيا تعلق على تعيين قائد جديد للجيش الأوكراني

اعتبر الكرملين، الجمعة، أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف.

يأتي ذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي خلفًا له.