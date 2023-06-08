رئيس الكنيست يدعو حكومة بلاده للاعتراف بـ"مغربية الصحراء"
دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، حكومة بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، سيرًا على خطى الولايات المتحدة.
وأعلن أوحانا، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، أن هناك "محادثات جدية" بين الحكومتين بهذا الخصوص.
وبعد مباحثات أجراها مع نظيره المغربي رشيد طالبي علمي، في مجلس النواب، قال أوحانا: "قلت وأقول بكل وضوح، بصفتي رئيسًا للكنيست، على إسرائيل أن تسير باتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء، تمامًا كما فعلت ذلك الولايات المتحدة بتوقيعها اتفاقات أبراهام".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "هناك حاليًا محادثات جدّية بين حكومتينا حول هذا الموضوع، وأظن أن رئيس الحكومة (بنيامين) نتنياهو، سيعلن قراره في المستقبل القريب".
ومنذ تطبيع المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية، أواخر العام 2020، من خلال اتفاق ثلاثي، تضمن كذلك اعتراف أمريكا بسيادة المملكة على الإقليم المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، كانت الرباط بانتظار خطوة مماثلة في هذا الاتجاه من إسرائيل.
وإلى جانب دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تأييد موقف المغرب، رسميًا، إزاء قضية الصحراء، قال أوحانا إن هناك الكثير مما لا يزال واجبًا القيام به لتقوية الروابط بين البلدين.
وخص بالذكر "فتح سفارتين" في الرباط وتل أبيب، حيث يرتبط البلدان حاليًا من خلال مكتبي اتصال.
وتأتي زيارة "أوحانا" إلى الرباط، غداة مباحثات بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في الرباط.
واستعرض الجانبان خلال المحادثات سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء المغربية.