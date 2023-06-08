رئيس الكنيست يدعو حكومة بلاده للاعتراف بـ"مغربية الصحراء"

دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، حكومة بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، سيرًا على خطى الولايات المتحدة.

وأعلن أوحانا، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، أن هناك "محادثات جدية" بين الحكومتين بهذا الخصوص.

وبعد مباحثات أجراها مع نظيره المغربي رشيد طالبي علمي، في مجلس النواب، قال أوحانا: "قلت وأقول بكل وضوح، بصفتي رئيسًا للكنيست، على إسرائيل أن تسير باتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء، تمامًا كما فعلت ذلك الولايات المتحدة بتوقيعها اتفاقات أبراهام".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "هناك حاليًا محادثات جدّية بين حكومتينا حول هذا الموضوع، وأظن أن رئيس الحكومة (بنيامين) نتنياهو، سيعلن قراره في المستقبل القريب".