كوستاريكا تشهد العام "الأكثر دموية" في تاريخها

أظهرت بيانات رسمية لجرائم القتل يوم الجمعة أن أكثر من 656 شخصا قتلوا حتى الآن في أكثر الأعوام دموية في كوستاريكا على الإطلاق.

لكن حكومة كوستاريكا تتوقع أن يرتفع عدد القتلى السابق إلى أكثر من 900 قتيل بحلول نهاية العام.

وسجلت جرائم القتل في كوستاريكا رقما قياسيا بلغ 654 العام الماضي وفقا لوكالة التحقيقات القضائية في الدولة الهادئة تاريخيا والواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال مدير مكتب التحقيقات القضائية راندال زونيجا لمحطة إذاعية محلية إن "العدد مستمر في الزيادة وهذا يضعنا عند نقطة تحول"، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات في الأمن العام.

وشهدت كوستاريكا، التي تم الاعتراف بها على مدى عقود باعتبارها أكثر دول أمريكا الوسطى أمانا، المزيد من جرائم القتل في 6 من مقاطعاتها السبع.

وشهدت العاصمة "سان خوسيه" أعلى زيادة، ضعف تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.