"المونيتور": ممر "آراس" موطئ قدم جديد لإيران في البحر الأسود

فوائد كبيرة

ويُعتبر خط السكك الحديدية، على نهر آراس، موقعًا ذا أهمية إستراتيجية عميقة اقتصاديًّا تعِد بفوائد كبيرة لكل من طهران وباكو، وستستفيد إيران من ربط أذربيجان بتركيا وأوروبا، وبالتالي تسهيل زيادة التجارة والاستثمارات في إيران.

وقال التقرير، إن المشروع المشترك بين باكو وطهران يحمل آثارًا أوسع نطاقًا، تمتد إلى ما هو أبعد من المزايا الاقتصادية والاتصال الإقليمي، وهو يدل على الجهود الإستراتيجية التي تبذلها إيران لحماية حدودها مع أرمينيا ومنع أذربيجان من السيطرة على منطقة سيونيك بالوسائل العسكرية، ويحمل أيضًا أهمية جيوسياسية من خلال التأثير على ديناميكيات القوة والاعتبارات الإقليمية في جنوب القوقاز.

مشروع "زنغزور"

وأوضح، أن هذا ما يفسر معارضة إيران الدائمة أيضًا لمشروع "زنغزور"، إحياء خط السكة الحديد السوفيتي السابق بين أذربيجان وأرمينيا، لأنه سيوجه ضربة لمصالحها من خلال قطع رابطها البري الوحيد للتجارة والعبور إلى أرمينيا، وبالتالي عزل جنوب القوقاز بأكمله، الممتد من شمال إيران إلى جورجيا على ساحل البحر الأسود.

وفي السياق ذاته، سيشكل مشروع السكك الحديدية المشترك جزءًا لا يتجزأ من شبكة البنية التحتية داخل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الذي يربط روسيا وإيران عبر أذربيجان، وفق التقرير.

من جانبها، أبدت واشنطن معارضتها الشديدة لهذه الصفقة التي لا تلقى ترحيبًا أمريكيًّا وستُقابل برد فعل قوي للغاية ولن تكون ناجحة أبدًا، بحسب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، الذي تحدث عن الصفقة في جلسة استماع بالكونغرس في الـ15 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

المصدر: صحيفة "المونيتور" الأمريكية