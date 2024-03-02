أبرز المقاطعين لانتخابات البرلمان و"مجلس خبراء القيادة" في إيران

شهدت الانتخابات البرلمانية و"مجلس خبراء القيادة" في إيران، مقاطعة من شخصيات إصلاحية بارزة، من بينهم الرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.

وقال بيان لمكتب خاتمي، إنه "ينفي ما ذكرته بعض وكالات الأنباء التابعة للحكومة الإيرانية عن مشاركته في الانتخابات التي جرت صباح يوم الجمعة"، مؤكداً أنه "لم يشارك في الانتخابات".

وكانت وكالة "برنا" الحكومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أفادت في وقت متأخر من مساء الجمعة عن مشاركة محمد خاتمي في الانتخابات، لكن بعد بيان النفي سارعت إلى حذف الخبر ونشر بيان النفي.

كما قاطع هذه الانتخابات زعيم حزب الثقة الوطني الإصلاحي مهدي كروبي وزوجته، حيث يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2011 بعد قيادته للاحتجاجات الشعبية التي اتهمت النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 لصالح الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

كما غاب عن هذه الانتخابات أحد رموز المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، ويقبعان تحت الإقامة الجبرية حالهم حال كروبي.

كما قاطع الانتخابات عضو البرلمان الأسبق وأحد قيادات الإصلاحيين محمود صادقي، الذي كتب في تغريدة له عن مقاطعة خاتمي، إن "عدم تصويت محمد خاتمي في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، وفقا لتصريحه المكون من 15 نقطة العام الماضي، سيكون مصدر تغييرات كبيرة للإصلاحيين".

وفي سياق متصل، أغلقت لجنة الانتخابات الإيرانية، صناديق الاقتراع في عموم البلاد بعدما قامت بتمديد فترة الاقتراع لثلاث مرات وانتهت في الساعة الثانية عشر من مساء يوم الجمعة.

وفي أحدث نسبة عن المشاركة، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%".

وكان حاكم محافظة طهران "علي رضا فخاري" قال الجمعة، أنه يحق لـ 10 ملايين و30 ألف من سكان طهران المشاركة في الانتخابات.