نتنياهو يفكر بالاستغناء عن سفيره في واشنطن

قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي تمديد ولاية سفير تل أبيب لدى واشنطن مايكل هرتسوغ.

وبحسب القناة العبرية 13، تنتهي ولاية هرتسوغ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلّا أن نتنياهو لا يرغب بتمديدها بسبب الخلافات التي بدأت بينهما قبل الحرب على قطاع غزة.

وأضافت أنه "يمكن لنتنياهو أن يمدد ولاية هرتسوغ لمدة عام إضافي، لكنه قال سرًا إنه لا ينوي ذلك، على الرغم من رغبة السفير في الاستمرار".

ولفتت القناة، إلى أن "مقربين من نتنياهو يريدون أن يحل السفير لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان محل هرتسوغ، لكن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة سيستغرق بعض الوقت".