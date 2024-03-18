ترامب وبايدن.. معركة من نوع آخر

يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعيدًا عن حرب التصريحات والمناكفات، معركة من نوع آخر مع منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، عمادها توفير التبرعات اللازمة لتمويل حملته الانتخابية.

وفي الوقت الذي يبدو فيه بايدن متقدمًا على ترامب في استقطاب المتبرعين، تواجه حملة ترامب مشاكل كبيرة، تتمثل بالنقص الكبير في التمويل لتغطية نشاطات ترامب الانتخابية ومهرجاناته الخطابية المزمع تكثيفها في جميع الولايات.

وفي أحدث إحصائية تكشف حجم ما استطاعت حملة بادين جمعه من تبرعات، قال القائمون على الحملة إنهم استطاعوا، خلال شهر فبراير الماضي، جمع 53 مليون دولار، وأصبح لديها، الآن، حوالي 155 مليون دولار نقدًا.